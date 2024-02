WWE-Rivale AEW: Blockbuster-Wechsel enthüllt!

Der größte Personal-Deal von WWE-Rivale AEW ist offensichtlich perfekt – und soll in knapp einem Monat offiziell enthüllt werden.

Eine „große Ankündigung“ von AEW-Boss Tony Khan bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite entpuppte sich in der Nacht als Bekanntgabe einer Spezialausgabe der Sendung am 13. März. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW )

Sie trägt den Titel „Big Business“ und findet in Boston statt - geschrieben: Bo$$ton: allesamt unverkennbare Hinweise auf das Debüt des ehemaligen WWE-Damenchampions Mercedes Moné, ehemals „The Boss“ Sasha Banks.

Die aus Boston stammende Moné (bürgerlich: Mercedes Varnado, Star-Wars-Fans auch bekannt als Koska Reeves aus „The Mandalorian“) hat bereits bei AEW unterschrieben, wie das in der Regel gut informierte Portal Fightful berichtet.

Ehemalige Sasha Banks zu AEW: Das Debüt naht

Gerüchte um Moné und AEW gab es schon länger, auch von der Liga selbst geschürt: Moné saß im vergangenen Jahr bei der Megashow All In im Londoner Wembley-Stadion und wurde während der Übertragung erwähnt und eingeblendet.

Banks und ihre Partnerin und Freundin Naomi hatten bei WWE im Frühjahr 2022 im Streit hingeworfen. Während Naomi soeben zu WWE zurückgekehrt ist, hatte Banks sich mit WWE auf eine Vertragsauflösung ab Januar 2023 geeinigt und war seitdem vor allem in der mit AEW kooperierenden Japan-Traditionsliga NJPW zu sehen – bis sie sich im Mai 2023 eine schwere Knieverletzung zuzog und seitdem pausierte.

Sting kurz vor Karriere-Ende nochmal Champion

Die Dynamite-Show bei der Banks aufschlagen soll, ist die zweite nach dem Großevent Revolution am 2. März, bei der der große Abschied der lebenden Legende Sting im Zentrum steht.

Den Hype dafür hat AEW in der Nacht nochmal vergrößert, indem die Liga den 64-Jährigen und seinen jungen Partner Darby Allin die Tag-Team-Titel der Liga gewinnen ließ: Sting und Allin besiegten die bisherigen Champions Ricky Starks und Big Bill (Big Cass bei WWE), danach wurden sie von den Young Bucks attackiert und blutig geprügelt.

Ein Match zwischen Sting und Allin und den Bucks bei Revolution in der traditionellen Wrestling-Hochburg Greensboro in North Carolina deutet sich seit Wochen an: Die AEW-Mitgründer Nick und Matt Jackson sollen Stings handverlesene Wunschgegner für seinen Abschied sein.