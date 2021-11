WWE entlässt auch John Morrison, Hit Row und weitere Stars

Morrisons vor zwei Wochen selbst entlassene Ehefrau Taya Valkyrie (Franky Monet) bestätigte, dass ihr Mann betroffen ist: In einer Reihe ärgerlicher Tweets hieß es unter anderem „F**k sie“. Trotz der großen athletischen Fähigkeiten des 42-Jährigen hatte er zuletzt keine größere Rolle bei WWE mehr gespielt, seit er zum zweiten Mal von Partner und Ex-Champion The Miz getrennt wurde - der zuletzt wegen eines Auftritts in der Tanzshow „Dancing with the Stars“ pausierte.