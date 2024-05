WWE-Rivale AEW verliert weitere bekannte Namen

Einen Tag nach dem Abgang von WWE Hall of Famer Mark Henry ist bekannt geworden, dass Konkurrent AEW weitere bekannte Namen verlieren wird: Auch Arn Anderson und der frühere WWE World Champion Jake Hager (ehemals: Jack Swagger) verlassen die Liga.

Arn Anderson will seinen Sohn fördern

Einen Tag nach Henry hat auch Anderson - bei AEW früher unter anderem als Begleiter des jetzigen WWE-Champions Cody Rhodes zu sehen - in seinem Podcast offiziell angekündigt, dass er seinen Vertrag am Monatsende auslaufen lassen wird.

Der 65 Jahre alte Anderson begründete seinen Schritt mit seinem Alter, aber auch mit familiären Aspekten: Er will sich auf die Förderung seines zwischenzeitlich ebenfalls bei AEW aktiven Sohns Brock konzentrieren und dessen Karriere fördern. Die Andersons mussten im vergangenen Jahr den tragischen Tod von Brocks älterem Bruder Barrett verkraften.

Anderson - Gründungsmitglied der legendären Four Horsemen um Ric Flair - zählt zu den meistrespektierten Veteranen der Branche, vor und hinter den Kulissen. Nach seiner Karriere war der „Enforcer“ viele Jahre lang als Producer für WWE aktiv gewesen und wurde dabei auch eine Schlüsselfigur in der Mega-Karriere von Superstar John Cena - Anderson war Cenas Vertrauensmann, wenn es um die Zusammensetzung seiner Ringauftritte ging.

Auch Jake Hager geht - zurück zu WWE?

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat auch der frühere WWE World Champion Jake Hager (ehemals Jack Swagger) seinen AEW-Vertrag auslaufen lassen. Der 42 Jahre alte Ex-Ringer - der 2019 bei der ersten Dynamite-Ausgabe bei AEW debütiert hatte - war jahrelang eine konstante Größe als Sidekick des ersten AEW-Champions Chris Jericho. Er war Teil von dessen Gruppierungen The Inner Circle und The Jericho Appreciation Society und bestritt mit diverse große Matches.