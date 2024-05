WWE-Überraschung! Ein weiterer Ex-AEW-Star debütiert

Der Kanadier schlug in der Nacht zum Mittwoch bei der wöchentlichen TV-Show von NXT ein und attackierte Trick Williams, den amtierenden Champion des Rosters. Page enthüllte dabei auch, dass er der unbekannte „Attentäter“ war, der in den vergangenen Wochen Williams‘ NXT-Kollegen Oro Mensah und Noam Dar angegriffen hatte. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Es sieht so aus, als ob Page - hinter den Kulissen gut befreundet mit WWE-Topstar Cody Rhodes - gleich mit einer Titelfehde einsteigt und dass der Neustart nach seinem AEW-Aus vielversprechend anläuft. Und womöglich ist Page nicht der letzte AEW-Star, den es in diesem Jahr zu WWE zieht.

Ethan Page: Von AEW zu WWE NXT

Zusammen mit seinem früheren Partner Josh Alexander - die beiden bildeten das Duo The North - hielt er zahlreiche Titel in vielen verschiedenen Ligen. Bei AEW formierte Page dann das Duo Men of the Year mit Scorpio Sky.