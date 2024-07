Stilles Aus einer Wrestling-Ikone

Nur acht Monate nach der Unterschrift von Wrestling-Ikone Ric Flair bei WWE-Konkurrent AEW ist das Engagement des „Nature Boy“ offenbar still und heimlich beendet worden.

Wie Fightful und der Wrestling Observer übereinstimmend berichten, sind keine weiteren Auftritte des 75-Jährigen in der Liga von Tony Khan geplant. Flair hatte nach eigenen Angaben einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Die Trennung kam ans Licht, weil AEW zuletzt aufhörte, den von Flair vermarkteten Energy-Drink zu bewerben. Auch der Sponsoring-Deal, der eigentlich für mehrere Jahre angekündigt war, soll hinfällig sein. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

AEW-Deal mit Ric Flair: Nur bedingt ein Coup

Bei AEW spielte der Vater von WWE-Star Charlotte Flair eine Nebenrolle bei der Abschiedsfehde seines Weggefährten Sting mit den Young Bucks, abseits dessen geriet Flair mehrfach in die Kritik: Ein Anlass war ein Vorfall, bei dem er in angetrunkenem Zustand aus einem Restaurant flog, ein anderer ein öffentlicher Online-Streit mit früheren Verantwortlichen der Liga WCW.

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So sehen Sie WWE im deutschen Fernsehen und auf dem WWE Network

So sehen Sie WWE im deutschen Fernsehen und auf dem WWE Network

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

Für Wirbel sorgte auch eine mit sexuellen Anspielungen gespickte Promo-Ansprache Flairs bei der AEW-Show Rampage, die von der Liga stark gekürzt wurde - und in den sozialen Medien so viel Kritik erntete, dass Flair öffentlich bei Khan um Verzeihung bat und versprach, „dass ich jederzeit bereit bin zu gehen, wenn ich deinen Ruf und den deiner Firma beschädige“.

Was nun tatsächlich zur Trennung geführt hat und von wem sie ausgegangen ist, ist nicht bekannt. Das Aus von Flair reiht sich ein in eine Serie prominenter Abgänge bei AEW. Zuletzt hatten unter anderem auch Flairs Weggefährte Arn Anderson und Mark Henry die Promotion verlassen. Parallel zum Abgang Flairs gab auch CJ Perry bekannt, nicht mehr bei AEW zu sein. Die ehemalige Lana von WWE hatte Ende 2023 eine Reihe von Auftritten an der Seite ihres Noch-Ehemanns Miro (Rusev).