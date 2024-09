Wrestling-Fans ahnen bitterböses Schock-Ende von TV-Show richtig voraus

Martin Hoffmann 05.09.2024 • 15:54 Uhr WWE-Rivale AEW heizt eines seiner größten Matches des Jahres mit einem Schock-Segment weiter auf - aufmerksame Zuschauer rochen schon vor Sendungsbeginn den Braten.

Eine der heißesten Wrestling-Fehden des Jahres ist nochmal heißer geworden – im übertragenden wie im wörtlichen Sinne.

Wenige Tage vor All Out 2024, dem kommenden Großevent von WWE-Rivale AEW, hat die Liga die Rivalität zwischen den früheren World Champions Hangman Page und Swerve Strickland auf die Spitze getrieben: Die aktuelle Ausgabe der TV-Show Dynamite endete damit, dass Page Stricklands Geburtshaus in Brand steckte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Die Erzrivalen treffen am Sonntag in Chicago in einem „Unsanctioned Lights Out Steel Cage Match“ aufeinander, einem Käfigkampf ohne Regeln. Das bitterböse Segment, mit dem die Feindschaft nun nochmal angeheizt wurde, wurde von einigen aufmerksamen Fans auch schon korrekt vorausgeahnt.

Strickland vs. Page: Die größte Hassfehde bei AEW

Strickland und Page befinden sich seit Sommer 2023 in einer Langzeitfehde, die schon mit einigen kontroversen Momenten aufgewartet hatte: Leitmotiv war im vergangenen Herbst ein Einbruch Stricklands in Pages Haus, in dem Strickland in das Kinderzimmer von Pages jungem Sohn eindrang und eine Drohbotschaft hinterließ.

Es folgte ein brutales Texas Death Match bei Full Gear, das vielgelobt, für manch besonders brutale Szene aber teils auch kritisiert wurde. Strickland siegte, was ihm den Weg zu seiner World-Title-Regentschaft ebnete – die Fehde mit Page köchelte derweil immer weiter. Beim Jahreshöhepunkt All In im Londoner Wembley-Stadion vor zwei Wochen trug Page mit einem Eingriff dazu bei, dass Strickland den Titel an Bryan Danielson verlor.

Page wandelte sich wegen seiner ungestillten Rachegelüste in den vergangenen Monaten zu einer düstereren, aggressiveren Version seiner Selbst. Nun kam der anfangs schleichende „Heel Turn“ zu voller Blüte.

Einige Fans rochen den Braten schon vor Dynamite

Das Dynamite-Segment wurde vorab eingeleitet, als AEW am Mittwoch ein Social-Media-Video veröffentlichte, in dem Strickland bekanntgab, das Haus seiner Kindheit in der Stadt Tacoma im Bundesstaat Washington zurückgekauft zu haben.

Strickland sprach in emotionalen Worten über seine bewegte Lebensgeschichte und dass seine Familie das Haus wegen finanzieller Probleme hatte aufgeben müssen. Es sei ein Lebensziel gewesen, so hart zu arbeiten, dass er den persönlichen Erinnerungsort zurückkaufen könne.

Dass die reale Begebenheit in die Story mit Page involviert werden könnte, buchstabierte AEW nicht aus – aufmerksame Fans in sozialen Medien wie X und Reddit begannen aber schnell zu spekulieren, ob Page das Haus ins Visier nehmen könnte. Zumal er Strickland jüngst erst vielsagend angedroht hatte, „alles auf die Grundmauern niederzubrennen, was dir etwas bedeutet“.

Tatsächlich bewahrheitete sich die Ahnung der Fans: Während Strickland bei Dynamite im fernen Milwaukee vor die Fans trat, meldete sich Page per Videoeinspieler aus Stricklands Heimat - und hielt einen bitterbösen Monolog über seine offene Rechnung mit dem Erzrivalen.

Strickland unterschrieb kürzlich neuen Deal

Page nahm selbst nochmal Bezug auf eine Ankündigung, alles niederzubrennen, was Strickland lieb und teuer sei. Er werde sein Werk bei All Out vollenden, nun aber schon einmal einen Vorgeschmack geben.

Vor den entsetzten Augen von Strickland und dessen Manager Prince Nana übergoss Page am Ende Stricklands Haus mit Benzin und zündete es an. In einer cineastischen Schlussszene setzte sich Page auf einem Stuhl vor dem Haus und genehmigte sich ein Glas Schnaps, während das Haus hinter ihm in Flammen aufging.

Das Match zwischen Page und Strickland soll laut Wrestling Observer am Sonntag das Hauptmatch von All Out sein (was auch Usus bei einem Lights Out Match ist - der Name verweist auf das ausgehende Arenalicht). Es ist der nächste große Auftritt für Strickland, der sich mehr und mehr als der womöglich beste Fang erweist, den AEW in den vergangenen Jahren gemacht hat.

