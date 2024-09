WWE vor neuem Personal-Coup? "Er könnte gehen"

Martin Hoffmann 25.09.2024 • 07:04 Uhr Der AEW-Vertrag von Top-Talent Daniel Garcia läuft aus - und er scheint einen Wechsel mittlerweile ernsthaft zu erwägen.

Im Poker um eines der heißesten jungen Talente im Wrestling scheinen sich die Gewichte zu Gunsten von WWE verschoben zu haben.

Wie der bekannte Wrestling-Journalist Dave Meltzer berichtet, sind bei Konkurrent AEW Befürchtungen gewachsen, Top-Techniker Daniel Garcia zu verlieren. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Es sei nach wie vor ungewiss, ob Garcia seinen auslaufenden Vertrag verlängere oder wechseln werde, vermeldete Meltzer am Dienstag in seinem Wrestling Observer Radio. Erwähnenswert sei jedoch, dass bei AEW die „Sicherheit oder die sehr große Zuversicht“, dass Garcia bleiben würde, „nicht mehr so groß wie vor einem Monat“ sei: „Er könnte gehen.“

Daniel Garcia bei AEW zuletzt in Fehde mit MJF

Garcia, parallel zu seinem Engagement bei AEW auch amtierender World Champion der Independent-Liga PWG (Pro Wrestling Guerilla), ist seit 2020 bei AEW aktiv und seit Oktober 2021 dort fest unter Vertrag.

Der 26-Jährige wird von der Liga Tony Khans als potenzieller Topstar der Zukunft porträtiert, der Programme mit diversen großen Namen hatte – unter anderem eine Fehde mit Bryan Danielson und ein Bündnis mit Chris Jericho als Teil von dessen Jericho Appreciation Society.

Zuletzt steckte AEW Garcia in eine Rivalität mit MJF, der mit einer brutalen Attacke auf Garcia seinen jüngsten „Heel Turn“ zum Bösewicht einleitete. Schon damals gab es Berichte, dass die Attacke Garcias „Exit-Szenario“ gewesen sein könnte – Garcia kehrte aber bei der Megashow All In im Londoner Wembley-Stadion zurück und nahm das Programm gegen MJF wieder auf.

Zuletzt gab es ein Match der beiden bei der Show All Out: MJF gewann es, danach rächte sich Garcia mit einem Angriff auf MJF. Seitdem waren beide nicht mehr im TV zu sehen – MJF, weil er einen Film dreht, Garcia offenbar wegen seiner ungewissen Zukunft. Dass WWE zugreifen würde, sollten AEW und er nicht handelseinig werden, darf mit Blick auf Garcias Veranlagung als Gewissheit gelten.

WWE statt AEW? Lucha Bros. und Miro haben wohl Wechsel-Wunsch

Garcia ist nicht der einzige Star, der in naher Zukunft von AEW zu WWE wechseln könnte: Schon seit einiger Zeit gilt als sicher, dass die Lucha Bros. (Rey Fenix und Penta El Zero Miedo) ihre AEW-Verträge auslaufen lassen und zum Marktführer gehen. In den vergangenen Tagen sorgte auch ein Bericht von Fightful für Gesprächsstoff, dass Miro bei AEW um die Entlassung aus seinem angeblich bis 2026 laufenden Vertrag gebeten hätte.

Das Verhältnis zwischen AEW und dem ehemaligen Rusev wirkt schon seit längerem angespannt: Miro wird seit rund zwei Jahren auffällig spärlich eingesetzt - was nur zum Teil durch eine Verletzungs-Reha erklärbar ist. Fightful zufolge hatte der 38-Jährige zuletzt ein Programm mit dem ehemaligen World Champion Jon Moxley vorgeschlagen, das jedoch abgelehnt worden sei.