WWE entfernt Topstar aus dem Kader

Martin Hoffmann 17.08.2024 • 11:36 Uhr Der WWE-Abgang von Bobby Lashley und Weggefährte MVP scheint vollzogen. Folgt schon kommende Woche das Debüt für Konkurrent AEW?

Der zweimalige WWE-Champion Bobby Lashley scheint offiziell Free Agent zu sein.

Wie Fans am Freitag bemerkten, hat der Wrestling-Marktführer den 48-Jährigen von der Kaderseite auf ihrer offiziellen Homepage verbannt - und in die Alumni-Sektion verschoben, die Auflistung ehemaliger Stars. Derselbe Schritt wurde mit MVP vollzogen, Lashleys früherem Manager. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

MVP hatte schon zuvor bestätigt, dass er WWE nach Ablauf seines Vertrags verlassen wird – Lashley hat es zwar nicht ausgesprochen, aber in einem kürzlich veröffentlichten Podcast-Interview ebenfalls sehr stark den Eindruck erweckt.

Die allgemeine Erwartung ist, dass Lashley und MVP bei Konkurrent AEW aufschlagen werden, womöglich schon bei der Megashow All In im Londoner Wembley-Stadion am übernächsten Sonntag. Schon vor einigen Wochen berichteten mehrere Medien, dass die beiden außerhalb von WWE ihre alte Gruppierung The Hurt Business wieder aufleben lassen wollen.

Bobby Lashley verlässt WWE offenbar nach sechs Jahren

Der 48 Jahre alte Lashley - teilweise in Deutschland aufgewachsen - machte im Jahr 2005 erstmals bei WWE auf sich aufmerksam, sein berühmtestes Match legte er bei WrestleMania 2007 hin, als er beim „Battle of the Billionaires“ mit dem späteren US-Präsidenten Donald Trump in seiner Ecke den von Ex-WWE-Boss Vince McMahon ins Rennen geschickten Umaga besiegte.

Nach einem zwischenzeitlichen, zehn Jahre langen Bruch kehrte er bei WrestleMania 2018 zurück. Er etablierte sich danach endgültig als Main-Event-Star, hielt zweimal den WWE Title. Trotz seines fortgeschrittenen Alters ist Lashley topfit und dürfte AEW aufgrund seines Starlevels viel Geld wert sein. Auch die Pläne einer Reunion des Hurt Business - vor einigen Jahren ein zentraler Pfeiler im WWE-Programm - dürften für AEW nicht unattraktiv sein.

Lashley und MVP haben in Interviews immer wieder betont, wie sehr ihnen das auf realer Verbundenheit beruhende Bündnis am Herzen lag. Dem Observer zufolge wollen die beiden auch Shelton Benjamin wieder ins Boot holen, seit seiner WWE-Entlassung im vergangenen September Free Agent. Nicht verfügbar ist, Stand jetzt, der weiter länger an WWE gebundene Cedric Alexander.

Die Hurt-Business-Gruppierung entstand 2020 aus einer Allianz zwischen Lashley und MVP, die endete, als sich MVP 2022 gegen Lashley wandte und stattdessen Manager von 2,20-Meter-Riese Omos wurde - schon seit längerer Zeit wurden Omos und MVP aber kaum noch von WWE eingesetzt. (HINTERGRUND: Warum MVP fast zehn Jahre im Gefängnis saß)

„Keine große Connection“ zu Triple H

Auch Lashley hat seit der SmackDown-Ausgabe nach WrestleMania im April hat kein TV-Match mehr bestritten - wie er selbst inzwischen erklärt hat, war eine Verletzung der Grund.

Lashley habe sich Anfang Mai bei der Frankreich-Tour von WWE eine Blessur zugezogen, die eine Operation nötig gemacht hätte, enthüllte er bei einem Interview mit The Laboratory: Ursprünglich seien sechs Monate Pause anberaumt gewesen, er werde aber in Kürze wieder fit sein.

In dem Interview ließ Lashley auch Kritik an WWE-Lenker „Triple H“ Paul Levesque anklingen: Er habe mit diesem nicht dasselbe gute Verhältnis aufgebaut wie zuvor mit Ligagründer Vince McMahon: Er habe mit Levesque „nicht wirklich eine große Connection gehabt. Hunter (Hunter Hearst Helmsley - ursprünglicher WWE-Name von Triple H, d. Red.) hat seine Leute. Ich habe es versucht, aber wir haben nicht wirklich genug zusammengearbeitet, um wirklich miteinander vertraut zu sein.“