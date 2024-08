WWE: Zwei Urgesteine von Rivale AEW angeblich vor Wechsel

Lucha Bros. anscheinend auf dem Weg zu WWE

Wie das Portal WrestlePurists und der bekannte Journalist und Podcaster Bryan Alvarez ( Wrestling Observer ) übereinstimmend berichten, rechnet die Liga von Tony Khan damit, dass die früheren Tag Team Champions The Lucha Bros. (Rey Fenix und Penta El Zero Miedo) ihre Verträge auslaufen lassen und bei WWE anheuern.

Angeblich hat AEW deshalb auch Pläne verworfen, die beiden beim Jahreshöhepunkt All In im Londoner Wembley-Stadion in zweieinhalb Wochen in ein größeres Match um den Trios Title zu packen.