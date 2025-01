AEW verliert offenbar weiteren Star - Rückkehr zu WWE?

Die Gerüchte um den Niederländer werden gestützt durch die Geschehnisse bei der TV-Show Dynamite am Mittwoch, bei der sich ein Ende von Blacks Gruppierung House of Black andeutete. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

Black bat um Entlassung aus seinem Vertrag

Private Reunion bei WWE?

Der düstere Black war bei AEW zeitweise Trios-Champion zusammen mit seinen Partnern Brody King und Buddy Matthews. Bei Dynamite deutete sich nun die Auflösung der Gruppierung an: Matthews verlor ein Match gegen Will Ospreay, der dann aufhorchen ließ, indem er Matthews erklärte, dass er „keinen Führer“ bräuchte. Matthews spann den Faden in einer Backstage-Promo weiter, in der er erklärte, dass Ospreays Worte bei ihm „nicht auf taube Ohren“ gestoßen seien.