Das Ende eines legendären Wrestling-Mythos

Martin Hoffmann 20.01.2025 • 08:05 Uhr Wrestling-Ikone Sabu, in den Neunzigern tragende Säule von Paul Heymans Kultliga ECW, wird kurz vor WrestleMania ein letztes Match bestreiten.

Für Fans einer legendären Wrestling-Ära ist er ein Mythos - nun steht das Ende seiner langen Karriere bevor.

Sabu, in den neunziger Jahren bei der revolutionären Kultliga ECW vom heutigen WWE-Mastermind Paul Heyman zur Underground-Ikone aufgebaut, will in Kürze sein letztes Match bestreiten. Dies verkündete Sabu am Sonntag bei einer Show der Independent-Liga GCW im New Yorker Hammerstein Ballroom, einer alten Hochburg von ECW.

Sabu wurde bei Paul Heymans Kultliga ECW zur Ikone

Der im Dezember 60 Jahre alt gewordene Terry Brunk - wie Sabu eigentlich heißt - ist der Neffe einer anderen Legende: Sein Onkel war der 2003 verstorbene WWE Hall of Famer Edward Farhat alias The Original Sheik, der mit seinem Charakter als stiller und blutrünstiger Scheich Wrestling-Fans in einer Art und Weise in Angst und Schrecken versetzte, die heute so nicht mehr vorstellbar ist.

Der libanesischstämmige Neffe übernahm die Kopfbedeckung und die Schweigsamkeit des Sheik als Markenzeichen und entwickelte eine ähnlich mythische Aura, wobei sein Stil im Ring ganz anders war: Sabu wurde berühmt und berüchtigt für seine Mischung aus halsbrecherischen Flugaktion und dem Einsatz von Fremdgegenständen.

Der „Homicidal, Suicidal, Genocidal, Death–Defying Maniac“ - wie der gelernte Werbefachmann Heyman Sabus Image gekonnt verkaufte - wurde mit seinem Stil zu einem zentralen Pfeiler der Kultliga, die auch die revolutionäre „Attitude Era“ bei WWE inspirierte.

Besonders berühmt waren Sabus Schlachten mit und gegen seine Weggefährten Rob Van Dam, The Sandman und Taz.

Bei WWE im Ring mit Rey Mysterio und John Cena

Als WWE ab 2005/06 die 2001 untergegangene ECW im neuen Gewand wieder aufleben ließ, bekamen auch WWE-Fans eine kleine Ahnung, von dem, was Sabu einst ausgemacht hatte: Bei den Großevents One Night Stand 2005 und 2006 bestritt Sabu große Matches gegen die Superstars Rey Mysterio und John Cena.

Seit seiner WWE-Entlassung 2007 war Sabu nur noch sporadisch auf größeren Bühnen zu sehen - zuletzt bestritt er 2023 ein kurzes Gastspiel für WWE-Rivale AEW.

Mehr als einmal gab es dafür betrübliche Schlagzeilen über gesundheitliche Probleme und finanzielle Not, in die sein schwer geschundener Körper ihn gebracht haben. 2016 war er Teil einer erfolglosen Sammelklage gegen WWE, in der er finanzielle Entschädigung für die während seiner Karriere erlittenen Kopfverletzungen suchte.

2021 erlebte Sabu eine persönliche Tragödie, als seine Lebensgefährtin und Wrestler-Kollegin Melissa Coates an den Folgen einer schweren Corona-Erkrankung verstarb.

Ein Match hat Sabu seit demselben Jahr nicht mehr bestritten, von der Idee eines letzten Auftritts sprach die Legende aber schon im vergangenen Jahr - nun wird sie in die Tat umgesetzt.

Joey Janela als letzter Gegner

Der Abschiedskampf ist angesetzt für den 18. April in Las Vegas, einen Tag vor dem ersten Abend der WWE-Megashow WrestleMania in derselben Stadt. Sabus Gegner wird der ehemals auch bei AEW aktive Independent-Star Joey Janela, dessen Show „Spring Break“ eine jährliche Tradition am WrestleMania-Wochenende geworden ist.