Sorge um Wrestling-Topstar: Rätselhafter Ringunfall hat Folgen

Martin Hoffmann 07.12.2025 • 10:59 Uhr AEW entfernt Darby Allin aus dem Continental-Classic-Turnier: Er hat sich im Match gegen Kevin Knight unter unklaren Umständen am Kopf verletzt und lag zwischenzeitlich im Krankenhaus.

Bittere Nachricht für Darby Allin und alle Fans von All Elite Wrestling: Ein folgenschwerer Ringunfall setzt den Publikumsliebling des WWE-Rivalen für längere Zeit außer Gefecht.

Wie AEW in dieser Woche während der TV-Show Dynamite bekannt gab, lag Allin nach dem Match gegen Kevin Knight vergangene Woche für eine Weile im Krankenhaus. Bei Collision folgte in der Nacht zum Sonntag das Update, dass Allin aus dem gerade begonnenen Continental-Classic-Turnier genommen werden muss. „Jungle Boy“ Jack Perry nimmt seinen Platz ein.

AEW: Darby Allin voerst nicht einsatzfähig

Über die genauen Umstände der Verletzung ließ AEW die Fans im Unklaren. Laut Wrestling Observer handelt es sich um eine Kopfverletzung, die durch eine einzelne missglückte Aktion verursacht worden sei.

Um welche Aktion es genau geht, ist unklar. Dem Observer zufolge war es jedoch nicht - wie anfangs spekuliert - der Coast-to-Coast-Dropkick Knights, bei dem Allin kopfüber in der Ringecke hing und hart am Kopf getroffen wirkte.

Der passionierte Extremsportler und Mount-Everest-Bezwinger Allin - der als kommender World Champion der Liga heiß gehandelt wird - ist für seine waghalsigen Einlagen bekannt. Die schwer erscheinende Verletzung ruft in Erinnerung, dass die Ringaction immer ein Risiko mit sich bringt - wenige Monate nach dem Drama um Allins AEW-Kollege Adam Cole, dessen Karriere von wiederholten Kopfverletzungen bedroht ist.

