WWE: Vince McMahon mit instinktlosem Auftritt - "Das war widerlich"

Marcus Hinselmann: „Was hat Vince McMahon da gemacht? Das war - tut mir leid - widerlich. Denkt er da nicht drüber nach, wie das aufgefasst werden kann? Ein größerer Mangel an Respekt geht fast gar nicht, das ist unverschämt. Er feuert reihenweise Leute und lässt sich dann vor der Kamera wie der geilste Boss der Welt dastehen. Seine Mitarbeiter so zu behandeln und dann so aufzutreten: Da frage ich mich als Zuschauer schon, ob diese Person und seine Firma noch Aufmerksamkeit und Fan-Hingabe verdient. Gerade auch im Zusammenspiel mit den ganzen Entlassungswellen, bei denen man sich als Fan in dieser Masse eh schon denkt: Ich investiere meine Emotionen in diese Leute, nur um immer wieder zu sehen, wie sie in großer Zahl wieder gekündigt werden.“