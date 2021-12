WWE NXT: O'Reilly und Gargano vor potenziellem Abschied zu AEW verprügelt

Er habe bei NXT eine tolle und für ihn so nicht erwartbare Karriere hingelegt, er bereue nur, es selbst nicht mehr genossen zu haben. Er sei immer geplagt gewesen von einem mangelnden Selbstvertrauen, von Zweifeln, ob das, was er tue gut genug sei - der Ring sei der einzige Ort, an dem er sich besonders fühle und bei NXT habe er die Möglichkeit gehabt, das auszuleben.