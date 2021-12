WWE: Deutscher Hammer? Marcel Barthel reagiert im SPORT1-Podcast

Es gibt Gerüchte, dass WALTER seine persönliche Haltung, nicht wie Barthel und Aichner in die USA ziehen zu wollen, überdacht hat. Das Schwergewicht, das aktuell ebenfalls in auffälligem Maß an seinem körperlichen Erscheinungsbild arbeitet, wäre in dem Fall ein sicherer Kandidat für eine Hauptkader-Beförderung. Viele Experten sehen in ihm bei richtigem Einsatz sogar ein Main-Event-Kaliber in einer Reihe mit Roman Reigns und Brock Lesnar.