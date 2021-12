WWE SmackDown: Roman Reigns feuert und attackiert Paul Heyman

Was folgte, war ein im Stil eines Mafia-Films - ein Konzept, das für den Reigns-Charakter in vielerlei Hinsicht Pate stand - gehaltener Plot-Twist: Reigns umarmte Heyman wie einst Al Pacino in „Der Pate“ den verräterischen Fredo Corleone, dankte ihm für seine Ehrlichkeit und „40 Jahre treue Dienste für meine Familie“ - Heyman hatte tatsächlich schon in den Achtzigern Reigns‘ Cousins Fatu (Rikishi) und Samu beim früheren WWE-Konkurrenten WCW zum Ring begleitet.