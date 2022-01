WWE RAW: Randy Orton und Riddle schlagen nach Titel-Schocker zurück

RAW bewegte sich in dieser Woche in einem schwierigen TV-Umfeld, weil die Show erstmals in ihrer Geschichte mit einem Playoff-Spiel der NFL in direkter Konkurrenz stand: WWE muss mit einer schwachen Quote rechnen - und in der Kernzielgruppe der 18- bis 49-Jährigen auch die dritte Niederlage im Fernduell mit AEW Dynamite am Mittwoch befürchten.