WWE SmackDown: Legende Lita sorgt für Comeback-Paukenschlag

„Ich glaube, ich habe noch einen Run in mir“, sagte die legendäre Weggefährtin der Hardy Boyz und Edge dem jubelnden Publikum - und auch das, was folgte, ließ aufhorchen: Eine verbale Konfrontation mit dem amtierenden Damenchampion Charlotte Flair endete damit, dass Lita Ric Flairs Tochter eine Ohrfeige und ihre Spezialaktion Twist of Fate verpasste.