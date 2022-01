WWE: Österreich-Star WALTER wird Gunther - Fans entsetzt

Der am 1. Februar 1917 in Ostpreußen geborene Stark war 1936 in die Kriegsmarine - die Seestreitkräfte der deutschen Wehrmacht - eingetreten und zum Kommandanten des Untersee-Kriegsschiffs U 740 aufgestiegen, das am 6. Juni 1944 zwischen Biscaya und Ärmelkanal verschwand und mutmaßlich unterging.