WWE SmackDown: Roman Reigns feiert Rekord - sein letztes Titel-Hurra?

Reigns ist nun so nah an diesen Meilenstein herangekommen wie vor ihm kein anderer Star - und übertrumpfte damit Idole verschiedener Generationen, unter ihnen den „Macho Man“ Randy Savage (längste Regentschaft: 371 Tage), den Ultimate Warrior (293), Bret Hart (248), Shawn Michaels (231), Stone Cold Steve Austin und The Rock (“nur“ 175 bzw. 119), Triple H (280), John Cena (380), Batista (282), CM Punk (434) und AJ Styles (371). Den wohl ewig unübertroffenen Titel-Rekord hält Bruno Sammartino mit seiner 2803-Tage-Regentschaft zwischen 1963 und 1971, deren damals schockierendes Ende gegen Ivan Koloff sich kürzlich gejährt hat.