WWE SmackDown: Sami Zayn gewinnt Titel - für Promi-Kampf bei WrestleMania?

Knoxville hat bei Promo-Auftritten für den Rumble offenbart, dass er Fan diverser Wrestling-Stars seiner Kindheit ist - er nannte WWE Hall of Famer Gorilla Monsoon und Hardcore-Legende Abdullah the Butcher. Sein Outfit beim Rumble wirkte auch wie ein Tribut an den Urvater aller wrestlenden Promis, den tragisch früh verstorbenen Komödianten Andy Kaufman.