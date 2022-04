WWE: Backstage-Eklat um WrestleMania 38? Ronda Rousey reagiert

In einem am Dienstag ausgestrahlten TV-Auftritt in der „Ellen Show“ von Ellen DeGeneres hatte Rousey noch angekündigt, dass sie den Hauptkampf bestreiten würde - einen Tag, nachdem Kevin Owens bei der WWE-Montagsshow Monday Night RAW schon offiziell verkündet hatte, dass seine da noch als „Konfrontation“ verkaufte Begegnung mit Austin den Schlusspunkt am Samstag bilden würde.