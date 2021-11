WWE: Realer Zoff Charlotte Flair - Becky Lynch eskaliert, auch Ric verwickelt

Von diesen Äußerungen zeigte sich wiederum Ric Flair „enttäuscht“ und antwortete: „Ich habe das aus Respekt für dich getan. Ich habe dir Millionen eingebracht und nichts daran verdient.“ Flair erinnerte damit an den Trademark-Konflikt um Lynchs Spitznamen „The Man“, der einst sein Beiname war (“To be the man you‘ve got to beat the man“). In einem weiteren persönlichen Anwurf ergänzte Flair: „Ich bin immer noch ‚The Man‘. Frag deinen Mann.“ (WWE-Kollege Seth Rollins, d. Red.)