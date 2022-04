WWE RAW mit Schock-Szenen um Rey Mysterios Sohn Dominik

Es ging seit November so und es hieß lange, dass WWE eigentlich noch gar keine konkreten Pläne mit dem indischen Schwergewicht gehabt hätte. Aber „Veer Mahaan coming to RAW“ wurde bei Twitter unc Co. zum Selbstläufer und WWE ließ es geschehen. Dabei gehörte zur Pointe, dass Mahaan eigentlich schon bei RAW war - als Teil der kurzlebigen Gruppierung mit Jinder Mahal und Shanky - und in der Ergänzungsshow Main Event auch immer mal wieder auftauchte.