WWE: Der hässliche Tiefpunkt von Steve Austins Mega-Karriere

Am 10. Juni kam es zur Eskalation, als WWE von Austin verlangte, bei der für den Tag angesetzten RAW-Episode ein Match gegen den jungen Brock Lesnar zu verlieren. Austin war nicht prinzipiell dagegen, betrachtete es jedoch unter diesen Umständen - kurzfristig angesetzt in der wöchentlichen TV-Show statt als großer, länger aufgebauter Showdown bei einem Pay Per View - als persönlichen Affront. Und zog die Konsequenz.