WWE SmackDown: Roman Reigns verhilft Usos zu neuem Titel-Beben

Reigns verhalf den Usos mit einem unfairen Eingriff zum Sieg über die derzeit ungemein populären RK-Bro und dirigierte noch eine anschließende Attacke auf die beiden - wohinter anscheinend ein tieferer Sinn liegt: Riddle und Orton sind laut Wrestling Observer nach aktuellem Stand der WWE-Planungen als nächste Gegner für Reigns bei den Großveranstaltungen Money in the Bank und SummerSlam vorgesehen, bevor dieser dann im September bei Clash of the Castle auf Drew McIntyre treffen solle.