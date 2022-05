WWE WrestleMania Backlash 2022: Ronda Rousey zurück auf WWE-Thron - Rätsel um Rivalin Flair

Einen weiteren Sieg feierte auch der bei WrestleMania zu WWE zurückgekehrte AEW-Mitgründer Cody Rhodes, der im Opener einmal mehr Seth Rollins bezwang. Rhodes konterte in einem weiteren sehenswerten Duell einen Versuch Rollins‘ aus, ihn mit einem verbotenen Griff an die Hose zu pinnen und setzte den Trick dann selbst ein - ein nicht ganz sauberes Ende, das in einem dritten Match münden könnte (HINTERGRUND: „Bekomme absurden Haufen Geld“ - warum Cody Rhodes‘ WWE-Deal wegweisend ist)