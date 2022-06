WWE von Sex-Skandal um Boss Vince McMahon erschüttert: Zahlreiche brisante Details

Gewiss ist: McMahons Erbengeneration verliert bei WWE an Einfluss, Vince selbst nahm die Fäden wieder verstärkt in die Hand, dazu gewann zuletzt der familienexterne Firmenpräsident Nick Khan an Macht - ehemaliger Sportmedienagent und profiliert als Verhandler milliardenschwerer TV- und Streaming-Verträge. Nicht zuletzt Khans Rolle bei WWE hat zuletzt Spekulationen über einen Verkauf von WWE an einen großen Medienkonzern immer lauter werden lassen.