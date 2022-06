Brisanter WWE-Report: Stephanie McMahon von Boss und Vater Vince abserviert?

Der von Claire Atkinson - Chefkorrespondentin des Medienressorts der in New York ansässigen Website - geschriebene Bericht setzt die offizielle Darstellung von Stephanies Abgang als „Auszeit“ betont in Anführungszeichen. Er behauptet stattdessen, Stephanie sei „in ihrer Rolle in der Firma ersetzt worden“, als Teil eines von Vater Vince durchgeführten „Shakeups“, eine von Vince selbst oft benutzte Formulierung.