WWE RAW: John Cena wird bei groß inszeniertem Comeback emotional

In Bezug auf seine Zukunft im Ring wurde Cena nicht konkret, er wisse noch nicht, wann sein nächstes Match steige, erklärte er - und dämpfte damit die vielerorts herrschende Erwartung, dass er beim SummerSlam in einem Monat wieder im Einsatz sein könnte. Wäre für dort ein Match in Planung - der junge US Champion Theory, mit dem es später auch eine Backstage-Begegnung gab, war als Gegner im Gespräch: Der RAW-Auftritt Cenas wäre eigentlich die beste Gelegenheit gewesen, es mitzuteilen und damit Hype und Ticketverkäufe anzukurbeln.