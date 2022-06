WWE: Brisante neue Enthüllungen zum Boss-Beben um Vince und Stephanie McMahon

Ein Signal in die andere Richtung wiederum war in dieser Woche die Nachfolgeregelung des abgesetzten Talentdirektors John Laurinaitis, der ebenfalls in den Skandal verwickelt ist. Er wird abgelöst von Kreativdirektor Bruce Prichard, der wie Laurinaitis ein langjähriger Vertrauter Vince McMahons ist. Prichards Berufung ist in jedem Fall in dessen Sinne und ein weiteres Zeichen für Vinces fortwährenden Einfluss.