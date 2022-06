WWE: Wie die Ikone Ultimate Warrior ihren Ruf ruinierte

In einem hangeschriebenen Brief an McMahon - der in Inhalt und Tonfall von einer schon damals kriselnden Geschäftsbeziehung zeugte - formulierte der Warrior seinen Forderungskatalog: „Denselben Lohn wie Hulk“ in Bezug auf Antrittsgagen, TV- und Pay-Per-View-Boni und Merchandise-Anteile, einen stark verdünnten Tourplan mit vier freien Tagen pro Woche - und: eine 550.000-Dollar-Nachzahlung für sein WrestleMania-Match gegen Savage. Seine Präsenz bei dieser Show hätte schließlich „dieselbe Bedeutung gehabt wie die von Hulk, wenn nicht mehr“.