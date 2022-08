WWE vollzieht neues Beben - mit massiven Folgen für Deutschland

Die letzte NXT-UK-Show ist eine Crossover-Show mit dem US-NXT: „When Worlds Collide“ am 4. September, am Tag nach der Europa-Megashow Clash at the Castle in Cardiff - und am selben Tag wie der wichtige AEW-Pay-Per-View All Out - womit sich die Meldungen bestätigen, dass auch die neue WWE-Führung AEW mit einem direkten Angriff bekämpft.