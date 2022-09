WWE-Hammer bei SmackDown: Logan Paul fordert Champ Roman Reigns heraus

Jake Pauls Bruder gegen ihn in den Ring zu stellen ist ein Ritterschlag, der auch für WWE unüblich ist, im Fall von Paul aber zwei aus Liga-Sicht gute Gründe hat. Grund 1: Paul, der in diesem Jahr einen festen Vertrag bei WWE unterschrieben hat, lockt viele seiner jungen Fans mit zu WWE - und er hat sich in seinen bisherigen beiden Matches bei WrestleMania und dem SummerSlam mit und gegen Ex-Champion The Miz als Naturtalent erwiesen, der das Wrestling-Handwerk auf für beeindruckend hohem Niveau beherrscht. (Logan und Jake Paul: Ihr YouTube-Ruhm, ihr Vermögen, warum sie umstritten sind)