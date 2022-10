WWE: Ein hochbrisanter verdeckter Übergriff des Wrestling-Imperiums

AEW soll zwar bereits ein an die WWE-Führung adressiertes Drohschreiben der Rechtsabteilung verschickt habe, für „contract tampering“ zwischen Wrestling-Ligen gibt es kein offizielles Regelwerk und Strafenregister wie im Fußball oder der NBA. Auch in der freien Wirtschaft sind Abwerbe- und Verhandlungsverbote ein weites Feld, in dem entsprechende vertragliche Vertragsklauseln vor Gericht oft nicht standhalten.