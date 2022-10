"Geh zurück zu WWE, wir alle wissen es!" Nächster realer Prügel-Eklat bei AEW

Andrade berichtete in einem Video-Interview mit dem spanischsprachigen Portal Mas Lucha, dass es nach einem Match der beiden Stunk gegeben hätte: Guevara hätte sich hinter den Kulissen beschwert, dass Andrade ihn in dem Schaukampf zu oft und zu hart geschlagen hätte - seine verwunderte Reaktion sei gewesen: Hätte Guevara halt selbst mit ein paar harten Hieben gekontert, so sei Wrestling.