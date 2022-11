WWE RAW endet mit folgenschweren Paukenschlag um den "Mr. Money in the Bank"

Das Ende für Theory als „Mr. Money in the Bank“ war nicht die einzige „Altlast“ des McMahon-Regimes, die Triple H abwarf: Auch der 24/7-Gagtitel ist offensichtlich Geschichte. Nikki Cross - nun assoziiert mit der Gruppierung Damage CTRL - gewann ihn bei RAW von Dana Brooke und warf ihn danach achtlos in den Müll (wobei ihr eine Panne unterlief und sie die Tonne verpasste).