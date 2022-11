WWE-Spektakel mit dunkler Seite: Warum mehrere Stars bei der Saudi-Show Crown Jewel fehlten

Wegen der Staatsaffäre um den 2018 ermordeten, in die USA geflohenen Regimekritiker Jamal Khashoggi entstand auch auf WWE erhöhter Druck in Bezug auf den Saudi-Deal. Andere Großfirmen beendeten damals ihre Geschäftsbeziehungen mit dem Regime - unter anderem auch Endeavor, der Mutterkonzern der UFC (die dafür oft in den Vereinigten Arabischen Emiraten veranstaltet). Auch der langjährige WWE-Topstar John Cena tritt seit dem Khashoggi-Mord nicht mehr im Land auf.