WWE RAW: Triple H holt gefeuerten 150-Kilo-Koloss zurück

Im Juni 2021 schien Reed eigentlich auf dem Weg in einen der beiden Hauptkader RAW oder SmackDown, wie sich bald jedoch zeigte, fiel er in zwei Probematches bei McMahon durch und wurde stattdessen gefeuert - wie damals auch viele andere Zöglinge des zwischenzeitlich an Einfluss verlierenden Levesque. Die genauen Gründe sind unklar, es wurde spekuliert, dass Reed optisch und stilistisch nicht McMahons Idealvorstellung eines „Big Man“ getroffen zu haben schien.