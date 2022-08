WWE RAW: Triple H zieht das nächste Überraschungs-Comeback aus dem Ärmel

Rund um den Hauptkampf der Sendung zwischen den ehemaligen WWE-Champions AJ Styles und The Miz brach im Hintergrund plötzlich beiläufig hektische Aktivität aus: In einem Backstage-Segment mit Alexa Bliss, Asuka und der neuen Gruppierung um Bayley war zu sehen, wie Securitys an den Frauen vorbeistürmten.