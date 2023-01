WWE: Gefeuerte Wrestlerin wird kurz nach Entlassung Erotik-Millionärin

Durch die damit verbundene Aufmerksamkeit scheint Rose nun innerhalb weniger Wochen mehr Geld verdient zu haben als WWE ihr in diesem Jahr bezahlt hat - wenngleich im Unklaren blieb, ob die Million Dollar ihr eigener Verdienst sind oder der Umsatz, den sie und FanTime sich aufteilen. So oder so: Rose inszeniert nun einen luxuriösen Lebensstil, postete jüngst bei Instagram Fotos mit ihrem Verlobten, dem Ex-NFL-Footballer und WWE-Talent Tino Sabbatelli (Sabatino Piscitelli) und einem Rolls-Royce.