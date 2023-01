WWE-Topstar über CM Punk: "Bleib weg, du Krebsgeschwür“

Krasse Ansage von einem der größten Stars der Wrestling-Liga WWE.

Bei einem Medientermin kurz vor dem Traditions-Event Royal Rumble in der Nacht zum Sonntag hat sich Seth Rollins an CM Punk gewandt - und erklärt, dass der nach seinem Bruch mit der Konkurrenzliga AEW nicht mehr in seiner Liga erwünscht sei.

„Philly Phil, bleib weg, du Krebsgeschwür“, sagte der frühere WWE-Champion Wrestling Inc. in einem Video-Interview bei einer Promo-Veranstaltung für das Videospiel WWE 2K23: „Bleib weg von mir und zwar für immer. Ich mag Phil nicht. Er ist ein Idiot. Wir haben es dort rausgefunden, wir haben es hier schon gewusst. Ich will ihn nicht zurück. Mach was anderes, bye-bye.“

CM Punk zerstritt sich mit WWE und AEW

CM Punk (bürgerlich Phil Brooks) war 2014 im Streit bei WWE geschieden und hatte danach seine Karriere beendet, 2021 feierte er ein emotionales Comeback bei AEW - das im vergangenen Herbst in einem Desaster endete.

„Ich habe Angst, dass WWE mit Cody Rhodes denselben Fehler macht wie mit Roman Reigns“: Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Ein Konflikt mit den Liga-Vizepräsidenten Nick und Matt Jackson sowie Kenny Omega endete im September mit einer realen Prügelei nach dem Event All Out - bei dem Punk zum Champion der Liga gekrönt worden war. Zuvor hatte Punk in einer inzwischen legendären Wut-PK seine internen Gegner wüst beschimpft.

Ligachef Tony Khan suspendierte zunächst alle Beteiligten, letztlich wurde Punk nach einer internen Untersuchung als Schuldiger ausgemacht und wohl endgültig kaltgestellt. Seitdem gibt es Spekulationen über eine WWE-Rückkehr Punks, auf die Rollins nun reagiert hat - mit derselben Beleidigung, die Punk nach dem Eklat auch von AEW-Veteran Chris Jericho gehört haben soll.

Seth Rollins Verhältnis zu Punk soll belastet sein

Aufgrund der Eigenheiten der Wrestling-Branche ist nicht auf den ersten Blick klar, was Rollins mit seinen Aussagen wirklich bezweckt.

Es kann seine wahren Gefühle wiedergeben - Rollins soll zu den nicht wenigen Kollegen gehören, mit denen Punk ein belastetes Verhältnis hat. Rollins soll sich einst von Punk schlecht behandelt gefühlt haben, als er ein junges Talent im Independent-Bereich war. Es kann aber auch ein Schaugefecht sein, um einer möglichen Story den Weg zu bereiten - der schillernde Rollins wirkt bei dem Auftritt „in character“.

Womöglich ist auch beides richtig und Rollins lässt es bewusst im Unklaren. Er war auch schon 2019 mit öffentlichen Sticheleien aufgefallen, als es Comeback-Gerüchte um Punk gegeben hatte.

Ob ein WWE-Comeback in naher Zukunft überhaupt eine Option ist, ist unklar. Der Wrestling Observer berichtete zuletzt, dass Punk noch immer länger bei AEW unter Vertrag sei und Khan keine Anstalten mache, ihn für WWE freizugeben. Aktuell ist Punk ohnehin auch verletzt, er hatte sich bei seinem letzten AEW-Match gegen Jon Moxley einen Trizepsriss zugezogen.