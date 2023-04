WWE Draft bei SmackDown: Wechsel-Hammer um deutschsprachiges Trio!

Der Transfer des Trios war eine von mehreren großen Wechseln, die neben dem Intercontinental-Titel Gunthers auch die Zukunft mehrerer Gürtel betreffen. So wechselt der aktuelle RAW-Damenchampion Bianca Belair mit ihrer Trophäe zu SmackDown, wie auch ihr Ehemann Montez Ford und Partner Angelo Dawkins (The Street Profits), Legende Edge, Bobby Lashley, der aus einer Verletzungspause zurückkehrende AJ Styles mit der Gruppe The OC und das sich anscheinend gerade auflösende Frauentrio Damage CTRL um Bayley.