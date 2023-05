WWE RAW: Dicke Überraschung um den Titel von Österreich-Phänomen Gunther

Der Sinn hinter der unerwarteten Inszenierung erschloss dich dann aber schnell: Alis Match gegen Gunther steigt bei der Großveranstaltung Night of Champions in knapp zwei Wochen in Saudi-Arabien. Der gläubige Muslim Ali ist der Heimstatt der heiligen Orte Mekka und Medina stark verbunden - und wird aller Voraussicht nach als umjubelter Publikumsliebling in den Kampf um die Traditionstrophäe gehen.