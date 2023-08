WWE wie verhext! Nächstes bitteres Drama bei den Frauen

Das Wrestling-Imperium muss nach dem SummerSlam einmal mehr die Tag-Team-Titel der Frauen verletzungsbedingt neu vergeben: Sonya Deville fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus, Deville und WWE bestätigten am Montag einen entsprechenden Bericht des Boulevard-Portals TMZ . ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Die ehemalige MMA-Kämpferin Deville verletzte sich am vorletzten Freitag bei dem Match gegen Bianca Belair und Charlotte Flair – ihr widerfuhr damit nach weniger als zwei Wochen ein schnelles und bitteres Ende der ersten Titelregentschaft ihrer WWE-Karriere.

WWE: Sonya Deville vergrößert das Lazarett

Die Tag-Team-Titelszene der Frauen wurde in diesem Jahr immer wieder von Verletzungen beeinträchtigt: Im Mai wurde der Titel nach einer Schulterverletzung von Liv Morgan freigegeben, Partnerin Raquel Rodriguez musste die Gürtel dann Shayna Baszler und Ronda Rousey überlassen.

Die Regentschaft erwies sich als Vehikel für den Bruch und die SummerSlam-Fehde zwischen Baszler und Rousey ( die WWE für den Moment verlassen hat ), Rodriguez und die genesene Morgan gewannen die Titel bei Money in the Bank zurück.

Als der Titel dann an Deville und Green ging, verletzte sich Morgan dann an der anderen Schulter und fällt nun wohl länger aus – so wie auch die ebenfalls von einem Kreuzbandriss betroffene frühere Titelträgerin Dakota Kai von Damage CTRL. Nun hat sich auch Deville ins Lazarett gesellt.