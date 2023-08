WWE: War dieses ungewollte Fiasko Ronda Rouseys bitteres Ende?

„This is boring“ rief mehrfach ein lauter Anteil der über 50.000 Fans in der NFL-Arena von Detroit, als sich der frühere UFC-Superstar Ronda Rousey mit ihrer Weggefährtin Shayna Baszler keilte: Das ist langweilig. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

In den sozialen Medien kursierten auch schnell Videos von größeren Fanansammlungen, die sich während des Kampfs zu den Toiletten und den Getränke- und Snackständen aufmachten. Die Höchststrafe für die Performer im Ring. Und gewiss nicht das, was sich Rousey für ihre mutmaßliche Abschiedsvorstellung erhofft hatte.

Ronda Rousey und Shayna Baszler von Fans mit Missachtung gestraft

Dass Rousey die „Queen of Spades“ nun in Szene setzte und ihr auch den Sieg überließ - Rousey ging in einem Würgegriff Baszlers k.o. - war als Dankeschön für diesen und viele andere Freundschaftsdienste gedacht. (SPORT1-Interview: Was Shayna Baszler wirklich über Ronda Rousey denkt)