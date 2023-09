WWE: Sensation um Megastar The Rock läutet neue Ära ein

Beim Wrestling-Imperium WWE hat eine neue Ära begonnen - und zwar mit dem größtmöglichen Paukenschlag.

In der Nacht zum Sonntag hat Dwayne „The Rock“ Johnson seinen ersten WWE-Auftritt seit vier Jahren absolviert. Bei der TV-Show SmackDown - die ihm ihren Namen zu verdanken hat - überraschte der vom Wrestling-Ring nach Hollywood abgewanderte Megastar das jubelnde Publikum. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Zusammen mit einem früheren NFL-Kultstar legte er dabei Hand gegen einen großmäuligen Jungstar an, traf einen alten Bekannten wieder und schürte die Gerüchte um ein mögliches Wrestling-Comeback beim 40. Jubiläum der Megashow WrestleMania im kommenden Frühjahr. (The Rock bei WWE: Wie seine Mega-Karriere als Flop begann)

WWE setzt nach Zusammenschluss mit UFC ein Ausrufezeichen

Es war das erste Mal seit 2019, dass The Rock sich bei WWE blicken ließ, seit dieser Woche offiziell Teil eines neuen Kampfsport-Reichs mit dem UFC-Mutterkonzerns Endeavor. Das neue, von Hollywood-Mogul Ari Emmanuel geführte Unternehmen trägt den Namen TKO und ist in dieser Woche an die Börse gegangen.

Der skandalbehaftete WWE-Gründer Vince McMahon, frisch zurückgekehrt aus einer Auszeit wegen einer Nacken-OP, ist als Executive Chairman und Minderheiteneigner die Nummer 2 in der Führung der neuen Holding, der bisherige WWE-CEO Nick Khan fungiert nun als Präsident.

Mit dem Comeback von The Rock setzte das umgestaltete Milliarden-Unternehmen gleich ein Ausrufezeichen.

The Rock verpasst Austin Theory Abreibung und trifft John Cena wieder

The Rock tauchte zu Beginn der Show in Denver auf, als Überraschungsgast des ebenfalls seit längerer Zeit mal wieder für WWE auftretenden Ex-NFL-Stars, Podcasters und Gelegenheits-Wrestlers Pat McAfee.

McAfee unterbrach einen Auftritt von Jungstar Austin Theory, der vollmundig erklärte, dass SmackDown „seine“ Show sei - worauf McAfee antwortete, dass er jemanden im Schlepptau hätte, der das anders sehe.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

The Rock und McAfee verpassten Theory dann gemeinsam eine Abreibung, es gab die alten Spezialaktionen des „Brahma Bull“, den Rock Bottom und den People‘s Elbow.

Später inszenierte WWE noch eine Backstage-Begegnung The Rocks mit seinem alten Rivalen John Cena, der seinen Weggefährten freudig begrüßte.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Cenas Story mit der Bloodline geht weiter

Der inzwischen ebenfalls in Hollywood aktive Cena ist aktuell für zwei Monate zurück bei WWE und stand am Ende der Show im Zentrum, als sich Roman Reigns‘ Neffe Jimmy Uso für eine Abreibung vor zwei Wochen rächen wollte.

Es gelang ihm, als der jüngere Bruder Solo Sikoa zu Hilfe kam, der Vollstrecker des aktuell pausierenden „Undisputed Universal Champion“ Reigns und der von ihm geführten Bloodline-Gruppierung. Cena wiederum bekam dann Hilfe vom früheren Rivalen AJ Styles, aktuell ebenfalls in eine Feindschaft mit der Bloodline verstrickt.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Der bei Reigns in Ungnade gefallene Jimmy will aktuell wieder zurück in den Schoß des Clans, er half jüngst Reigns bei SummerSlam den „Tribal Combat“ gegen Zwillingsbruder Jey Uso zu gewinnen und damit Titel und Führungsrolle zu verteidigen.

Die Hilfe von Sikoa war ein Signal, dass der aktuell pausierende Reigns Jimmys Ruf nach Wiederaufnahme vernommen hat. Ein Comeback Reigns‘ soll laut Wrestling Observer für die Saudi-Arabien-Show Crown Jewel im November geplant sein.

The Rock bei WrestleMania 40 gegen Roman Reigns?

Nicht nur der SmackDown-Auftritt von The Rock befeuert nun die Gerüchteküche, ob WWE bei WrestleMania 40 das eigentlich schon im letzten Jahr geplante Duell zwischen Reigns und The Rock nachholen will, der über eine Blutsbrüderschaft mit Reigns‘ samoanischer Wrestling-Familie Anoa‘i verbunden ist.

The Rock war zuvor auch in der Pat McAfee Show zu Gast und verriet erstmals, wie weit die Planungen für das Duell mit Reigns schon gediehen waren: Nach seiner Darstellung hatte er das Match in einem Treffen mit McMahon und Khan schon für WrestleMania 39 in Los Angeles „fixiert“.

Laut Medienberichten - die WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque indirekt auch bestätigt hat - sagte The Rock dann ab, weil er sich wegen der Vielzahl seiner Projekte nicht in der Lage sah, sich angemessen auf das Match vorzubereiten.

The Rock erzählt die Geschichte nun etwas anders: Grund für die Absage sei gewesen, dass das Comeback den Fans etwas Besonderes, „nie Dagewesenes“ hätte bieten sollen, einen „Start in eine neue Ära“ - und allen Beteiligten am Ende nicht die zündende Idee gekommen sei, die diesen Anspruch erfüllt hätte.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Letztlich sei man übereingekommen, WrestleMania 40 nach der großen UFC-Fusion ins Auge zu fassen. The Rock hielt fest, dass er dafür „offen“ sei und die Show ja nun nahe. Der SmackDown-Auftritt vergrößert nun die Hoffnung der Millionen Fans, dass es diesmal klappt.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 15. September 2023:

Finn Balor besiegt AJ Styles

The Street Profits besiegen The LWO

LA Knight besiegt The Miz