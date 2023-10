WWE: Der finstere Makel einer Legende

Bret „The Hitman“ Hart , „Heartbreak Kid“ Shawn Michaels, der Undertaker: Die drei anderen Stars, die im Jahr 1997 bei WWE als Champions regierten, sind als Legenden und Hall of Famer in bleibender Erinnerung.

Der vierte Mann, der seinerzeit an der Spitze der damaligen WWF thronte, fällt da im Vergleich etwas ab - wenngleich auch er eine denkwürdige Erscheinung war: Sid Eudy - besser bekannt als Sid Justice, Sid Vicious und Psycho/Sycho Sid - hatte in den Neunzigern eine erfolgreiche Karriere als Champion sowohl bei WWE als auch beim damaligen Rivalen WCW.

1992 WrestleMania-Gegner von Hulk Hogan

Eudys beeindruckende Statur und sein Charisma bescherten ihm eine recht steile Karriere, die ihm innerhalb weniger Jahre eine prominente Rolle auf großer Bühne verschafften: Bei WCW war er ab 1990 Mitglied der „Four Horsemen“ um Ric Flair, in der WWF forderte er als Sid Justice 1992 im Hauptkampf von WrestleMania VIII Hulk Hogan heraus.

Ein Jahr später, nach einem Wechsel zurück zu Konkurrent WCW, war er dann aus völlig anderen Gründen in den Schlagzeilen.

Sid hätte Arn Anderson 1993 fast mit Schere getötet

Während einer England-Tour der Liga kam es am 27. Oktober 1993 bei einem Bar- und Hotelaufenthalt in Blackburn zu einem handgreiflichen Streit mit dem ehemaligen Horsemen-Kollegen Arn Anderson , der unter Alkoholeinfluss auf lebensgefährliche Weise eskalierte.

Die in der Hotelbar angefangene Auseinandersetzung soll laut Berichten außer Kontrolle geraten sein, als Sid Anderson mit einem abgebrochenen Stuhl in dessen Hotelzimmer verfolgt hätte. Anderson verteidigte sich mit einer Schere, um die beide dann kämpften und gegenseitig aufeinander einstachen - Sid bekam vier Stiche ab, Anderson 20.

Ein Eingriff von Wrestlerkollege Charles Skaggs (2 Cold Scorpio) gegen den am Ende völlig durchdrehenden Sid könnte Anderson das Leben gerettet haben. Auch das 2018 verstorbene Schwergewicht Vader (Leon White) half, ein fatales Szenario abzuwenden: Er hielt eine Stichwunde von Sid zu, bis Sanitäter vor Ort waren.

Der Grund für den lebensgefährlichen Eklat, der dunkle Erinnerungen an den Mord an Ikone Bruiser Brody wenige Jahre zuvor weckte? Gekränkte Egos.

Zur damaligen Zeit herrschte bei WCW wegen der schlechten geschäftlichen Lage generell schlechte Stimmung, vor diesem Hintergrund soll Sid Anderson mit einer frustrierten Wutrede gereizt haben. Tenor: Ich muss Champion werden, die damals im Fokus der Promotion stehende Legende Ric Flair - guter Freund Andersons - solle sich verziehen, Auch nach Sids eigener Darstellung eskalierte der Streit, als er Anderson entgegenwarf, dass Flair in den Ruhestand gehen sollte ( Flairs Karriere ging danach stattdessen noch 18 Jahre weiter ).

Skandal verblasste zur Anekdote

In der heutigen Zeit, in der WWE stärker das Licht der Mainstream-Öffentlichkeit sucht, wäre Sids Karriere nach dem unglaublichen Vorfall womöglich trotzdem beendet gewesen und hätte ihre Blüte nie erreicht.

Damals jedoch bekam Sid nach Ablauf einer gewissen Schamfrist relativ schnell wieder einen prominenten Platz in der Szene: WWE stellte ihn wieder ein, obwohl er auch dort 1992 im Unfrieden geschieden war - wie der Wrestling Observer vermeldete, war Sid schon vor dem WrestleMania-Kampf gegen Hogan durch einen Drogentest gefallen und hätte gekündigt, als er seine Suspendierung antreten sollte.

Als Sid 1995 zurückkehrte, erreichte seine Karriere die nächste Stufe: Ursprünglich als böser Gegenspieler für den damaligen Champion Diesel (Kevin Nash) präsentiert, entwickelte sich ein gewisser Kult um die psychopathischen Auftritte des Hünen, der Sid selbst in die Rolle des Publikumslieblings und zu höheren Weihen trug.

Sid war zweimal WWE-Champion

Bei den Survivor Series 1996 gewann Sid im New Yorker Madison Square Garden seinen ersten World Title gegen Shawn Michaels. Obwohl er in dem Match als unfairer „Heel“ positioniert wurde, wurde er frenetisch bejubelt vom New Yorker Publikum, das sich gegen den damals umstrittenen Michaels wandte - gegen Hogan vier Jahre zuvor war die Konstellation ähnlich gewesen.