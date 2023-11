WWE enthüllt bei RAW ein riesiges Comeback!

WWE RAW: Randy Orton entert die „War Games“

Das von Rhodes angeführte Team mit World Champion Seth Rollins, Jey Uso und Sami Zayn trifft am Wochenende in Chicago auf die Gruppierung Judgment Day, vergangene Woche verstärkt durch den früheren WWE-Champion Drew McIntyre.

Cody Rhodes verweist auf gemeinsame Geschichte

Am Ende der Show begegneten sich dann McIntyre und Jey Uso in einem Match, um den „War Games Advantage“ untereinander auszumachen - das Anrecht, in der großen Käfigschlacht immer wieder das Team zu sein, das zuerst einen neuen Teilnehmer entsendet und damit länger in Überzahl ist.