WWE feuert abgestürzten Kultstar: "Zu viele Chancen vergeben"

Bitteres Ende einer WWE-Karriere, die noch vor knapp einem Jahr hohe Sphären zu erreichen schien.

Die Wrestling-Liga hat den populären Kultstar Matt Riddle entlassen, aus offensichtlich anderen Gründen als Dolph Ziggler und die anderen Betroffenen der aktuellen Kündigungswelle. Riddle bestätigte sein Aus via Social Media. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Der frühere UFC-Kämpfer Riddle war im vergangenen Jahr noch in großen Fehden mit den Topstars Roman Reigns und Seth Rollins und im Team „RK-Bro“ mit dem langzeitverletzten Randy Orton Tag-Team-Champion und Teil einer großen Erfolgsgeschichte.

Der 37 Jahre alte Riddle schrieb aber auch immer wieder Negativschlagzeilen, die sich zuletzt schon spürbar negativ auf seinen Status in der Liga-Hierarchie ausgewirkt hatten.

WWE: Matt Riddle hat turbulentes Jahr hinter sich

Im vergangenen Jahr war Riddle laut übereinstimmenden Medienberichten zweimal durch interne Drogentests gefallen, suspendiert und deshalb schließlich auf einen Entzug geschickt worden - es kann dabei nicht um Alkohol oder das von Riddle halboffen beworbene Marihuana gegangen sein, das WWE laut seinen öffentlichen Richtlinien nicht in dieser Weise sanktioniert.

Negative Aufmerksamkeit um Riddle gab es im vergangenen Jahr auch, weil seine frühere Freundin Danielle Petrow öffentlich Vorwürfe sexueller Übergriffe erhob, Riddle hätte sie „sexuell misshandelt“, „manipuliert“ und „gequält“. Riddle hat auch darüber hinaus ein persönlich turbulentes Jahr hinter sich, er ließ sich 2022 nach elf Jahren Ehe von Frau Lisa scheiden, Mutter seiner drei Kinder. Aktuell erwartet er Nachwuchs mit seiner neuen Freundin, der Pornodarstellerin Misha Montana.

Schon Riddles Start im Hauptkader 2020 war überschattet worden, als die früher mit ihm liierte Ex-Wrestlerin Candy Cartwright ihn wegen angeblicher Vergewaltigung verklagte - der Fall wurde außergerichtlich beigelegt.

Ein neuer Vorfall war offensichtlich einer zu viel

Nach einer Auszeit seit Ende 2022 kam Riddle im Frühjahr zu WWE zurück, es wirkte jedoch wie ein Comeback auf Bewährung: Riddle spielte in diesem Jahr eine deutlich weniger große Rolle in den Shows als vorher, alle Matches, die er in diesem Jahr bei Großveranstaltungen bestritten hat, ließ WWE ihn verlieren.

In diesem Monat gab es nun neuen Wirbel, als Riddle am New Yorker Flughafen in einen bizarren Vorfall mit der örtlichen Polizei verstrickte: Riddle postete bei Instagram ein Bild eines Polizisten und warf diesem sexuelle Belästigung vor - die New York Post wiederum berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, dass Riddle betrunken gewesen sei und für öffentliche Unruhe gesorgt hätte.

Riddle wurde danach wieder aus den Shows genommen, laut Wrestling Observer war dafür eine „Infektion“ der Grund. parallel dazu untersuchte WWE aber auch den Flughafen-Vorfall - und es sieht so aus, als ob die Angelegenheit der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte. Fightful zitiert einen WWE-Oberen mit den Worten, dass Riddle „zu viele Chancen vergeben“ hätte.

Riddle machte sich auch bei der UFC unmöglich

Das Ende von Riddles WWE-Karriere hat gewisse Parallelen zu seinem Aus bei der UFC vor zehn Jahren, das er ebenfalls durch sein Verhalten abseits des Octagons herbeigeführt hatte.

Der frühere Ringer - der an der Highschool zweimal den heutigen UFC-Topstar Jon „Bones“ Jones besiegt hatte - fiel mehrfach wegen seines damals noch verbotenen Marihuana-Konsums durch Doping-Tests. Vor dem letzten Fall vergrößerte er das Fiasko, als er in einem Podcast sein Faible für „Pot“ mit verstörenden Aussagen begründete.

„Es macht mich glücklich. Ganz ehrlich: Es hält mich wahrscheinlich davon ab, meine drei Kinder zu verprügeln, denn die schreien und weinen mich die ganze Zeit an“, sagte er damals: „Und meine Frau ist verrückt. Ihr wisst ja, wie das Leben ist.“

UFC-Boss Dana White verwies bei Riddles Entlassung explizit auf dieses Interview und verabschiedete ihn mit der vernichtenden Aussage, dass er „gefeuert ist, weil er ein Vollidiot (moron) ist“.

Ärger mit diversen prominenten WWE-Kollegen

Im Wrestling begann Riddle einen vielversprechenden Neuanfang, verdiente sich mit furiosen Leistungen im Independent-Bereich einen Vertrag bei WWE und überzeugte dort auch im Aufbaukader NXT mit athletisch herausragenden Auftritten - nicht ohne Grund setzte WWE bei Riddles Hauptkader-Debüt ein symbolisches Zeichen, indem man ihn von der Legende Kurt Angle einführen ließ.

Aufmerksamkeit erregte Riddle schon zu NXT-Zeiten auch mit frechen Sticheleien gegen die etablierten Altstars Brock Lesnar und Bill Goldberg - worüber diese „not amused“ waren.

Auch mit anderen Stars gab es Reibereien, unter anderem auch mit dem Ehepaar Seth Rollins und Becky Lynch, was dann 2022 in der Fehde zwischen Rollins und Riddle auch vor der Kamera thematisiert wurde. Riddle gewann die Fehde - was eigentlich ein Zeichen war, dass WWE noch viel mit ihm vorgehabt hätte.